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00:35, 18 ноября 2023Мир

Стало известно о сроках поставки военной помощи на Украину

Bloomberg: Киев не получит военной помощи от США минимум до середины декабря
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Киев не получит военной помощи от Вашингтона как минимум до середины декабря, а возможно, поддержка будет выделена только в 2024 году, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных сенаторов.

Они уточнили, что в ближайшие дни будут работать над соглашением по пакету помощи для Украины. Голосование по проекту должно сотояться в конце ноября. Сенаторы рассказали о сроках поставки оружия. «Нам нужно подтолкнуть себя к переговорам на следующей неделе. У украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы», — подчеркнула демократ из штата Делавэр Крис Кунс.

Издание добавило, что широкая поддержка Украины «дает трещины», поскольку контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашло в тупик.

Ранее американские военные назвали помощь украинцам разумной инвестицией в национальную безопасность США. В Пентагоне отметили, что помогают конфликту не разрастаться, к тому же создается индустриальная база, для которой появляются высококвалифицированные рабочие места.

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      Марина Совина
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