Генерал ВСУ Кривонос: коррупция на Украине угрожает качеству армии

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что кража миллиардов гривен из военного бюджета республики сильно повлияет на качество войск страны. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, кто-то из украинских военных в какой-либо момент не получит ботинки, теплое белье, перчатки или шапку, что ухудшит качество армии. Как подчеркнул Кривонос, из-за дефицита средств в бюджете не все бойцы ВСУ смогут получить экипировку, нужную для участия в боевых действиях зимой. Отставной генерал отметил, что это станет причиной ухудшения их боеспособности из-за холода и сырости.

Ранее Кривонос заявил, что Киеву не стоит делать трагедии из потери городов в результате наступательных действий российских сил. Обстановка на нескольких участках фронта для украинской армии сложная, так как войска РФ наращивают военную мощь и наносят удары по ВСУ, в частности, под Купянском и Марьинкой, уточнил он.