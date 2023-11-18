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00:14, 19 ноября 2023Мир

В Австрии высказались о нежелании Зеленского проводить выборы президента Украины

Глава МИД Австрии: Зеленский не сможет вечно откладывать выборы президента
Александер Шалленберг

Александер Шалленберг. Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вечно откладывать проведение выборов главы государства. Об этом заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг, пишет ТАСС.

По его словам, это было бы «проблематично». «Я могу понять отсрочку, но вечно переносить [выборы] нельзя», — высказался глава австрийского МИД.

В начале ноября Зеленский заявил, что сейчас неподходящее время для проведения выборов президента страны, поскольку в военное время следует сосредоточиться на вопросах обороны. При этом сообщалось, что выборы могут пройти 31 марта 2024 года и это решение объяснят требованием западных партнеров.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что проведение выборов в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине станет «беспрецедентным вызовом».

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      Марина Совина
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