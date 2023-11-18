В украинском Чернигове произошел взрыв

В Чернигове произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В ночь на субботу, 18 ноября, в Киеве произошли взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украины. В этом регионе и в Черкассой области также сработали средства ПВО.

Вечером в пятницу, 17 ноября, взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В регионе была объявлена воздушная тревога. Также предупреждение об угрозе с воздуха звучало в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.