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06:13, 18 ноября 2023Бывший СССР

В Чернигове произошел взрыв

В украинском Чернигове произошел взрыв

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Чернигове произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В ночь на субботу, 18 ноября, в Киеве произошли взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украины. В этом регионе и в Черкассой области также сработали средства ПВО.

Вечером в пятницу, 17 ноября, взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В регионе была объявлена воздушная тревога. Также предупреждение об угрозе с воздуха звучало в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

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      Марина Совина
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