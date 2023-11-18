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20:12, 18 ноября 2023Мир

В Эстонии засомневались в пользе истребителей для Украины

Министр обороны Эстонии: истребители вряд ли помогут ВСУ в конфликте с Россией

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Поставка западных истребителей F-16 не изменит ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, его цитирует РИА Новости.

По словам эстонского министра, ВСУ в первую очередь нуждаются в поставках боеприпасов. Он привел в пример ракеты большой дальности и боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Реактивные самолеты важны, но сами по себе реактивные самолеты ход войны не изменят. В конце концов, нужны армия, которая контролирует территорию и отвоевывает территорию, потому что с самолетами территорию не вернешь», — выразил сомнения Певкур.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) собьет все американские истребители F-16, поставляемые Вооруженным силам Украины.

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      Варвара Кошечкина
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