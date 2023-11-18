«Страна.ua»: в Киеве пьяные западные наемники устроили драку с поножовщиной

В Киеве пьяные западные наемники из интернационального легиона устроили драку с поножовщиной, в результате которой несколько человек госпитализированы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из частных домов Киева, где собрались гражданин Великобритании Лион Мшери, гражданин США Рони Редету, гражданин Канады Томас Морис и гражданин Румынии Арпад Верес. Когда компания наемников употребляла спиртное, между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

По словам собеседника журналистов, во время драки британец Лион Мшери схватил нож и ударил им американца и канадца, нанеся им колотые раны рук и ног. После этого Мшери ударил кулаком румына, сломав ему челюсть. Все пострадавшие были госпитализированы в одну из киевских больниц.

«Британца Лиона Мшери пока никто не задерживал, решение будет принято после правовой квалификации происшествия», — отметил источник.

Ранее наемник Вооруженных сил Украины уроженец Грузии Георгий Чубетидзе, попавший в плен, рассказал, что иностранцев, воюющих на стороне Украины, расселяют на съемные квартиры. Он предположил, что командование приняло такое решение, потому что располагать весь личный состав в одном месте опасно — российские войска могут ударить по всему подразделению разом. По этой же причине места встречи выбираются случайно и накануне. «Наверное, командир боится бомбежки. Когда он решает, где [встретиться], создает точку сбора сразу», — объяснил Чубетидзе.