Экс-полковник СБУ: Запад шокирован и не понимает дальнейших действий по Украине

Западные союзники Украины шокированы тем, к какому результату привело контрнаступление, и не знают, как действовать дальше. Об этом заявил киевский военный эксперт, бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью Politeka Online.

По словам эксперта, украинские политики совершили серьезную ошибку, распространяя нарратив о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут захватить территории РФ и дойти до Крыма. И теперь, по его словам, они не знают, как выйти из этого положения. «Запад в шоке. Он не знает, что делать. Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет», — отметил Стариков.

Собеседник издания также напомнил, что для ВСУ на фронте складывается непростая ситуация: Россия наращивает военно-промышленное производство и усиливает давление на украинскую армию в зоне спецоперации.

Ранее Олег Стариков заявил, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) ведут серьезное наступление под Купянском. Аналогичные действия наблюдаются и на лиманском направлении.

