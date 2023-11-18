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21:21, 18 ноября 2023Интернет и СМИ

В Киеве рассказали о непонимании Западом дальнейших шагов по Украине

Экс-полковник СБУ: Запад шокирован и не понимает дальнейших действий по Украине

Фото: Reuters

Западные союзники Украины шокированы тем, к какому результату привело контрнаступление, и не знают, как действовать дальше. Об этом заявил киевский военный эксперт, бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью Politeka Online.

По словам эксперта, украинские политики совершили серьезную ошибку, распространяя нарратив о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут захватить территории РФ и дойти до Крыма. И теперь, по его словам, они не знают, как выйти из этого положения. «Запад в шоке. Он не знает, что делать. Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет», — отметил Стариков.

Собеседник издания также напомнил, что для ВСУ на фронте складывается непростая ситуация: Россия наращивает военно-промышленное производство и усиливает давление на украинскую армию в зоне спецоперации.

Ранее Олег Стариков заявил, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) ведут серьезное наступление под Купянском. Аналогичные действия наблюдаются и на лиманском направлении.

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      Екатерина Подвигина
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