В Кремле высказались о назначении нового главы Большого театра
Президент России не назначает главу Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
«Изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.
На вопрос, может ли правительство принять это решение до конца года, Песков ответил, что кабинет министров «может сделать в любой момент, и подчеркнул, что Кремль не анонсирует подобные вещи.
Он также добавил, что Владимир Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ГАБТ возглавит Валерий Гергиев. Отмечалось, что он займет пост Владимира Урина, являвшегося генеральным директором театра с 2013 года. Сам Урин решил покинуть должность по собственному желанию.
По данным Telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», президент России Владимир Путин лично назначил на пост главы генерального директора ГАБТа Валерия Гергиева.