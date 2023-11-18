В Кремле высказались о назначении нового главы Большого театра

Песков: президент не назначает главу Большого театра, пока никаких решений нет

Президент России не назначает главу Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, может ли правительство принять это решение до конца года, Песков ответил, что кабинет министров «может сделать в любой момент, и подчеркнул, что Кремль не анонсирует подобные вещи.

Он также добавил, что Владимир Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ГАБТ возглавит Валерий Гергиев. Отмечалось, что он займет пост Владимира Урина, являвшегося генеральным директором театра с 2013 года. Сам Урин решил покинуть должность по собственному желанию.

По данным Telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», президент России Владимир Путин лично назначил на пост главы генерального директора ГАБТа Валерия Гергиева.