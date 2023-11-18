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03:05, 18 ноября 2023Россия

В Кремле высказались о назначении нового главы Большого театра

Песков: президент не назначает главу Большого театра, пока никаких решений нет

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Президент России не назначает главу Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, может ли правительство принять это решение до конца года, Песков ответил, что кабинет министров «может сделать в любой момент, и подчеркнул, что Кремль не анонсирует подобные вещи.

Он также добавил, что Владимир Путин в Санкт-Петербурге не общался с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым или генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ГАБТ возглавит Валерий Гергиев. Отмечалось, что он займет пост Владимира Урина, являвшегося генеральным директором театра с 2013 года. Сам Урин решил покинуть должность по собственному желанию.

По данным Telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», президент России Владимир Путин лично назначил на пост главы генерального директора ГАБТа Валерия Гергиева.

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      Марина Совина
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