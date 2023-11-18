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23:21, 18 ноября 2023Интернет и СМИ

В США порассуждали о наглом Зеленском с абсурдными запросами

Экс-разведчик Риттер: Зеленский из-за своей наглости начал диктовать Западу

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский стал настолько уверен в своей исключительной роли в мире, что перешел от просьб к наглому требованию у Запада оружия и денег. Об этом YouTube-каналу Dialogue Works рассказал экс-разведчик армии США Скотт Риттер.

«Под конец лета он уже не просить о чем-то, а диктовать условия. Его требования стали настолько абсурдными, что газета Time назвала его "персонажем-мессией" с бредовым чувством величия», — отметил Риттер.

В свою очередь бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн сравнил Зеленского с избалованным ребенком. Он отметил, что постоянные требования помощи для Украины отталкивают западных союзников. «Ему всегда мало того, что поставляют Украине. Он безумно неблагодарный. Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе», — указал аналитик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время беседы заявил, что Зеленский надоел Западу. «Ну достал, конечно, всех», — сказал он.

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      Марина Совина
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