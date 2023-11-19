Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:29, 19 ноября 2023Мир

Байден поручил наказать израильтян за притеснение палестинцев на Западном берегу

Politico: Байден поручил подготовить санкции против израильских поселенцев

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Президент США Джо Байден поручил с помощью санкций наказать израильских поселенцев за притеснение палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Подробности выяснило издание Politico.

По данным источника, американский лидер дал соответствующие указания госсекретарю Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и другим высокопоставленным чиновникам. Они должны подготовить варианты оперативного реагирования, которые могут включать визовые запреты и другие санкции.

Материалы по теме:
Тактику ХАМАС сравнили с действиями ИГ в Ираке. Станет ли операция в Газе повторением кровопролитной битвы за Мосул?
Тактику ХАМАС сравнили с действиями ИГ в Ираке.Станет ли операция в Газе повторением кровопролитной битвы за Мосул?
1 ноября 2023
«Это вызывает бурю негодования» Как погромы в Дагестане и визит ХАМАС в Москву повлияют на отношения России и Израиля?
«Это вызывает бурю негодования»Как погромы в Дагестане и визит ХАМАС в Москву повлияют на отношения России и Израиля?
31 октября 2023

Ограничения затронут людей, которые были прямо или косвенно вовлечены в действия, «подрывающие безопасность или стабильность Западного берега». Как пишет Politico, Байден назвал атаки израильтян серьезной угрозой дестабилизации всего Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабные штурмы палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Как утверждают местные жители, одной из главных целей является лагерь беженцев.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть ли хоть один шанс?» В офисе президента Украины засомневались в возможности сохранить страну

      Промоутер Усика высказался о возможном срыве боя с Фьюри

      В российском регионе жители остались без света и воды из-за урагана

      Мужчина в костюме бомжа дважды обокрал одну и ту же квартиру в Подмосковье

      Бывшего главу приморского управления Росимущества арестовали

      Финляндия незапланированно закрыла еще один КПП на границе с Россией

      В поселке Белгородской области нашли обломок ракеты ВСУ

      В Венесуэле раскритиковали позицию Евросоюза по вопросу отмены санкций

      Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области

      В России высказались о затягивании украинского конфликта на десятилетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости