Байден поручил наказать израильтян за притеснение палестинцев на Западном берегу

Politico: Байден поручил подготовить санкции против израильских поселенцев

Президент США Джо Байден поручил с помощью санкций наказать израильских поселенцев за притеснение палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Подробности выяснило издание Politico.

По данным источника, американский лидер дал соответствующие указания госсекретарю Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и другим высокопоставленным чиновникам. Они должны подготовить варианты оперативного реагирования, которые могут включать визовые запреты и другие санкции.

Ограничения затронут людей, которые были прямо или косвенно вовлечены в действия, «подрывающие безопасность или стабильность Западного берега». Как пишет Politico, Байден назвал атаки израильтян серьезной угрозой дестабилизации всего Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабные штурмы палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Как утверждают местные жители, одной из главных целей является лагерь беженцев.