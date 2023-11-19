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18:18, 19 ноября 2023Мир

Египет заявил о готовности принять первых детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе

Египет заявил, что готов принять группу детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Yao Bing / XinHua / Globallookpress.com

Египетская сторона готова принять первых детей из медицинского комплекса «Аш-Шифа», который находится под осадой израильских сил в Газе. Об этом сообщили в египетском пресс-центре на КПП «Рафах», пишет ТАСС.

По данным собеседников агентства, в воскресенье, 19 ноября, детей из «Аш-Шифы» перевели в ближайший медкомплекс, остающийся в палестинском анклаве недалеко от погранперехода. Египет рассчитывает, что как только состояние детей станет более-менее стабильным, их отправят из Газы в республику.

В ноябре стало известно, что высокоточными боеприпасами ЦАХАЛ атаковал стратегические цели ХАМАС в секторе Газа. Незадолго до этого ЦАХАЛ также начал продвигаться к главной больнице «Аль-Шифа», под которой, по данным израильской стороны, находится штаб ХАМАС. Тогда же пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что во время ночных ударов и операций были уничтожены несколько полевых командиров палестинского движения.

Американский президент Джо Байден, в свою очередь, поддержал рейд Израиля в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, а также негативно высказался о размещении штабов ХАМАС под медкомплексом. По его словам, штаб-квартира ХАМАС проводила военные операции именно под этим медкомплексом. Израиль же, по его мнению, принял меры предосторожности для ограничения потерь среди гражданского населения.

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      Варвара Кошечкина
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