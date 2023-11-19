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09:14, 19 ноября 2023Мир

Франция заявила об успешном испытании стратегической баллистической ракеты

Франция провела успешные испытания стратегической баллистической ракеты M51.3

Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock / Fotodom

Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда. Об этом сообщил министр Вооруженных сил страны Себастьян Лекорню в соцсети X.

Он выразил свое большое удовлетворение успешным испытательным пуском с полигона в коммуне Бискарросс. По словам главы Минобороны Франции, данная разработка укрепляет доверие к французскому ядерному сдерживанию, а также демонстрирует совершенство сектора пусковых установок страны.

Ракета приземлилась в нескольких сотнях километров от берега.

Ранее подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Пуск прошел в штатном режиме из подводного положения, а головные части ракеты достигли цели вовремя.

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      Марина Совина
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