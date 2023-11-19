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08:48, 19 ноября 2023Мир

Иордания не станет «наводить порядок за Израилем» после завершения войны в Газе

Глава МИД Сафади: Иордания не отправит войска в Газу после завершения войны
Айман Сафади

Айман Сафади. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Арабские страны не намерены «наводить порядок за Израилем» после того, как война в секторе Газа закончится. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, передает The New York Times (NYT).

Он подчеркнул, что государства не будут отправлять своих военных в анклав для обеспечения его безопасности. «Мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет», — высказался глава иорданского ведомства. По его словам, арабские страны не собираются становиться врагами для палестинцев.

Ранее стало известно, что израильские солдаты приступили к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Военные атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере региона.

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      Марина Совина
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