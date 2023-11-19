На Украине заявили о наихудшем сценарии помощи со стороны союзников

Экс-посол Украины в США Чалый: помощь Киеву развивается по худшему сценарию

Украина столкнулась с наихудшим из возможных сценариев помощи со стороны Запада, заявил бывший посол страны в США Валерий Чалый. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинские власти допускали три возможных варианта развития ситуации, рассчитывая на самый оптимистичный, однако все оказалось иначе. Дипломат отметил, что поддержка Киева находится под угрозой из-за стремления республиканцев отложить этот вопрос. «То, что будет уменьшение, уже видно», — убежден он.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о полученном от США обещании дальнейшей поддержки. В этом украинскую делегацию заверили в ходе поездки в США 13-14 ноября.