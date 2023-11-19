Мужчина попытался украсть девочку с детской площадки

В Кореновске мужчина напал на девочку на детской площадке и попытался похитить

В Кореновске 34-летний мужчина попытался похитить ребенка с детской площадки, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Девочка вместе с другими детьми играла на площадке, когда к ней подбежал мужчина и, схватив ее, потащил в сторону кустов. Ребенка спасла соседка, услышавшая крик. Женщина выбежала на улицу и отобрала у нападавшего девочку, после чего вызвала полицию. Злоумышленника удалось задержать, сейчас он находится в РОВД. По словам соседей, мужчина живет в городе недавно и страдает психическим заболеванием.

Ранее жительница Магниторска попыталась затащить соседского ребенка из лифта к себе домой. Инцидент сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина зашла в лифт вместе с девочкой. После этого она силой вытащила плачущего и кричащего ребенка на этаж. Мать девочки услышала голос своей дочери, нашла ее и забрала домой.