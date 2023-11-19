Поставщики рассказали о сократившемся импорте французского вина в Россию

Импортеры сообщили о сокращении на 40 процентов поставок французского вина

Поставки молодого вина из Франции в Россию сократились на 40 процентов. Об этом в воскресенье, 19 ноября, со ссылкой на представителей отрасли сообщает РИА Новости.

По данным поставщиков, сокращение импорта связано с повышением ввозных пошлин для недружественных стран. Импортеры пытаются выйти из положения путем запуска собственного производства на территории России. В текущем году в страну завезли всего 11 тысяч бутылок Божоле Нуво от дома Trenel.

Из-за повысившихся пошлин выросла стоимость логистики. В связи с этим итоговая стоимость вина для покупателя стала непривлекательной.

В сентябре председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев сообщил, что доля российского вина на отечественном рынке увеличилась примерно до 60 процентов. Он также допустил, что власти могут запретить поставки в страну вин из недружественных стран.