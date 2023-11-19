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17:55, 19 ноября 2023Мир

Рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства

NBC: рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News.

Cоглано результатам опроса, рейтинг одобрения Байдена снизился до 40 процентов, поскольку большинство избирателей не поддерживают его подход к внешней политике и конфликту между Израилем и ХАМАС.

Опрос показал, что действующий глава Белого дома впервые отстает от бывшего президента США Дональда Трампа в преддверии выборов в 2024 году.

Сообщается, что в результатах исследования выделяется сдвиг среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет. Если в сентябре 46 процентов таких избирателей заявили, что одобряют работу Байдена, то теперь рейтинг одобрения среди этих граждан упал до 31 процента.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на опрос также сообщила, что Трамп смог опередить действующего главу государства по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов. По ее данным, Байден уступает Трампу по 4-10 процентных пункта в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

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      Семен Александров
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