Россиянам назвали способ сократить число звонков от мошенников

Эксперт Фомин: для защиты от мошенников можно установить ПИН-код на сим-карту

Существует несколько способов обезопасить себя от звонков мошенников. Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в интервью агентству «Прайм» рассказал как добиться того, чтобы злоумышленники исключили личный номер телефона из базы.

Для начала нужно позаботиться о том, чтобы ваши личные данные не попали в базу мошенников, уточнил Фомин. Эксперт посоветовал не делиться личной информацией, важно каждый раз создавать сложные пароли на сайтах и в соцсетях. Кроме того, необходимо минимизировать публичные интернет-сети и выбирать надежных мобильных операторов, подчеркнул специалист.

«Воспользуйтесь приложением для распознавания входящих вызовов. Не берите трубку, если номер отметился как спам или вредоносный», — посоветовал Виталий Фомин.

Если же вы все-таки ответили на звонок и услышали нечто подозрительное, то лучше немедленно закончить разговор. Также не стоит перезванивать на непонятные номера из любопытства, уточнил эксперт.

Также можно сказать собеседнику, что разговор записывается. Встроенная в мобильные телефоны функция позволяет включить запись в приложении для вызовов. Скорее всего, мошенник не будет продолжать разговор, объяснил эксперт.

Кроме того, для дополнительной защиты от злоумышленников можно установить ПИН-код на сим-карту. Так пользователь обезопасит себя при утере или краже телефона.

Ранее юрист Анна Фролова рассказала, что в последнее время онлайн-мошенники начали обманывать россиян, используя специальные приложения для якобы быстрого заработка. После того как жертва вносит средства на счет, приложение блокируется, а мошенник исчезает.

Кроме того, ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали обзванивать жителей под видом сотовых операторов с требованием продлить истекающий договор на номер телефона.