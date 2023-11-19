Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 19 ноября 2023Бывший СССР

Российские штурмовики продвинулись вглубь обороны ВСУ под Авдеевкой

Colonelcassad: российские военные пробили коридор в обороне ВСУ под Авдеевкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции на Авдеевском направлении российские штурмовики пробили коридор в обороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Colonelcassad.

По данным издания, 430-метровый прорыв вглубь обороны ВСУ совершили подразделения 114-й ОМСБр и «Шторма Z». Военнослужащим удалось закрепиться на занятых позициях у ресторана «Царская охота». Издание отмечает, что успех военных вместе с продвижением у СНТ «Виноградники» создает серьезные риски для ВСУ на данном направлении.

Занятые высоты позволяют контролировать развязку на южном выезде из Авдеевки.

16 ноября российские войска прорвали оборону ВСУ у Авдеевки и вошли в город с севера.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар кассетными боеприпасами по позициям ВСУ. Опубликовано видео бомбардировки

      Россиянин описал поход в узбекский супермаркет фразой «почему у нас такого нет?»

      Бывшая солистка Московского балета на льду лишилась денег из-за мошенников

      В Великобритании допустили присоединение Украины к России

      Израиль обвинил Иран в захвате гражданского судна

      В США потребовали расследовать деятельность SpaceX из-за политики Маска

      Израиль отреагировал на захват судна йеменскими повстанцами

      Жителей Сибири предупредили о серьезной опасности

      Россия эвакуировала из Газы свыше 500 граждан из 900 обратившихся

      В США высказались о последствиях для Вашингтона при поражении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости