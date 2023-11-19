Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на ближайшее время

Аналитик Шнейдерман: доллар будет стоить 85-88 рублей в ближайшую неделю

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман дал прогноз по курсу доллара и евро на неделю. Об этом сообщает RT.

Специалист объясняет, что на данный момент высокая ключевая ставка поддерживают рост рубля. Также на российскую валюту влияют новые меры: обязательство продавать большое количество экспортной выручки. Таким образом, по прогнозу аналитика, доллар будет стоит 85-88 рублей, а евро — 90-96 рублей.

Ранее цена на нефть марки Brent снизилась, отмечает Шнейдерман. Но даже это не смогло остановить ослабление доллара.

В ходе торгов на Мосбирже 17 ноября курс доллара вернулся к 90 рублям после падения до 88,7 рубля днем ранее. С начала торгового дня американская валюта подскочила в цене на 1,2 процента.