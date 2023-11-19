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12:02, 19 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ перехватил воздушную цель из Ливана и открыл ответный огонь

ЦАХАЛ перехватил подозрительную воздушную цель из Ливана и открыл ответный огонь

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила подозрительную воздушную цель из Ливана. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Сначала в северной части Израиля прозвучали сирены. Бойцам удалось перехватить цель с средствами противовоздушной обороны, которая прилетела со стороны Ливана. Затем ЦАХАЛ открыл ответный огонь.

Ранее стало известно, что израильская армия приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан.

Подразделения ЦАХАЛ атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере региона. При этом израильские военные атакуют Дженин с нескольких направлений с применением тяжелой военной техники и бульдозеров. Как утверждают местные жители, одной из главных целей является лагерь беженцев.

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      Екатерина Кашурникова
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