ЦАХАЛ перехватил воздушную цель из Ливана и открыл ответный огонь

ЦАХАЛ перехватил подозрительную воздушную цель из Ливана и открыл ответный огонь

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила подозрительную воздушную цель из Ливана. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Сначала в северной части Израиля прозвучали сирены. Бойцам удалось перехватить цель с средствами противовоздушной обороны, которая прилетела со стороны Ливана. Затем ЦАХАЛ открыл ответный огонь.

Ранее стало известно, что израильская армия приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан.

Подразделения ЦАХАЛ атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере региона. При этом израильские военные атакуют Дженин с нескольких направлений с применением тяжелой военной техники и бульдозеров. Как утверждают местные жители, одной из главных целей является лагерь беженцев.