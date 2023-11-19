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13:28, 19 ноября 2023Экономика

В Германии предупредили о последствиях изъятия 60 миллиардов евро из бюджета

Глава Минфина ФРГ Линдер: последствия изъятия €60 млрд из бюджета будут тяжелые

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Краткосрочные последствия судебного запрета в Германии на перераспределение невостребованных кредитов на 60 миллиардов евро из бюджета будут тяжелыми для немецкой экономики. Об этом предупредил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью изданию Bild.

«Краткосрочные последствия тяжелые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества. Сейчас мы вынуждены модернизировать экономику с меньшими государственными субсидиями», — сказал он.

В качестве долгосрочных преимуществам Линднер отметил повышение эффективности экономики через снижение бюрократии, а также развитие соответствующих технологий и привлечение частного капитала.

Ранее Reuters со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического бюро ФРГ сообщило, что суммарные объемы промышленного производства в Германии сократились на 1,4 процента по итогам сентября по сравнению с показателем августа. Официальные темпы спада промпроизводства в Германии оказались сильнее, чем предполагали экономисты.

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      Семен Александров
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