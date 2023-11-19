В Германии предупредили о последствиях изъятия 60 миллиардов евро из бюджета

Глава Минфина ФРГ Линдер: последствия изъятия €60 млрд из бюджета будут тяжелые

Краткосрочные последствия судебного запрета в Германии на перераспределение невостребованных кредитов на 60 миллиардов евро из бюджета будут тяжелыми для немецкой экономики. Об этом предупредил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью изданию Bild.

«Краткосрочные последствия тяжелые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества. Сейчас мы вынуждены модернизировать экономику с меньшими государственными субсидиями», — сказал он.

В качестве долгосрочных преимуществам Линднер отметил повышение эффективности экономики через снижение бюрократии, а также развитие соответствующих технологий и привлечение частного капитала.

Ранее Reuters со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического бюро ФРГ сообщило, что суммарные объемы промышленного производства в Германии сократились на 1,4 процента по итогам сентября по сравнению с показателем августа. Официальные темпы спада промпроизводства в Германии оказались сильнее, чем предполагали экономисты.