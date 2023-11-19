В США заявили, что поражение ВСУ приведет к плохим последствиям для Вашингтона

Поражение Украины обернется для США катастрофой, так как Вашингтон перестанет быть сильной державой в глазах мирового сообщества. О подобных последствиях провала Украины для США заявил политический обозреватель Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

Он отметил, что сейчас внимание всего мира приковано к противостоянию России и Украины. По мнению Никсона, это связано с тем, что «в этот раз США ввязались в конфликт со сверхдержавой». Вашингтон, как отмечается, обещал помогать властям Киева всем, чем возможно. При этом сейчас Россия все равно выигрывает, а это, в свою очередь, «огромное поражение для США».

Никсон добавил, что Белый дом и раньше совершал ошибки, однако тогда страна обладала экономической и дипломатической мощью. Тогда подобные просчеты можно было простить. В то же время сейчас, «когда США потеряли эту силу, поражение Украины в конфликте приведет к негативным последствиям для Вашингтона». В заключение Никсон предположил, что в ближайшие годы мир станет многополярным.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также признал, что российские военные наносят войскам Украины огромные потери. Он объяснил, что «это просто невероятно», когда бойцы ВСУ находятся на передовой, например, два года и после всего остаются живы. «Украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80 процентов личного состава», — сказал он.

В ноябре профессор политологии Джон Миршаймер заявил, что Россию можно назвать сверхдержавой. Он также счел, что однополярность закончилась, ее сменил многополярный мир. Тогда же эксперт из США рассказал, что теперь на арене их три сверхдержавы — США, Китай и Россия.