Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:28, 20 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыта причина нападения с топором российского школьника на сверстника

СКР: подросток из Ачинска убил сверстника из-за оскорблений матери

Фото: Joanna Lopez / Unsplash

Следователи установили мотив расправы школьника из Ачинска над сверстником. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Причиной конфликта, закончившегося летальным исходом для 12-летнего мальчика, стали оскорбления матери подозреваемого в совершении преступления школьника. Следователи изъяли с места преступления окровавленную одежду и оружие преступления.

Подросток пришел в гости к приятелю, там между ними вспыхнула ссора. Принимавший гостя мальчик взял в сенях топор и ударил его по голове. После этого он вынес тело в огород, погрузил в тележку, вывез к реке и сбросил в воду. Его выловили 18 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск победительницу «Евровидения» от Украины. Что стало поводом для преследования Джамалы?

      Подводник оценил угрозу катастрофы на британской подлодке с ракетами Судного дня

      Играющая в игры по работе россиянка рассказала о требованиях к профессии

      ФАС возбудила дело против «Яндекса»

      Актер из фильма «Самая и привлекательная» попал в больницу с травмой головы

      Цены на нефть начали расти в преддверии встречи ОПЕК+

      Боррель призвал Израиль не сеять ненависть ради мира

      Финляндия заявила о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

      Путин оценил уровень стратегического партнерства с Китаем

      Собчак обвинили в плагиате из-за худи со словами из песни Инстасамки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости