Раскрыта причина нападения с топором российского школьника на сверстника

СКР: подросток из Ачинска убил сверстника из-за оскорблений матери

Следователи установили мотив расправы школьника из Ачинска над сверстником. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Причиной конфликта, закончившегося летальным исходом для 12-летнего мальчика, стали оскорбления матери подозреваемого в совершении преступления школьника. Следователи изъяли с места преступления окровавленную одежду и оружие преступления.

Подросток пришел в гости к приятелю, там между ними вспыхнула ссора. Принимавший гостя мальчик взял в сенях топор и ударил его по голове. После этого он вынес тело в огород, погрузил в тележку, вывез к реке и сбросил в воду. Его выловили 18 ноября.