Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:01, 19 ноября 2023Силовые структуры

12-летний подросток признался в убийстве одноклассника топором

СК: 12-летний подросток признался в убийстве одноклассника топором

Фото: «Лента.ру»

В убийстве 12-летнего школьника в городе Ачинске Красноярского края признался его одноклассник. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

По его словам, погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой гость стал оскорблять сверстника. Тот взял в сенях топор и ударил приятеля по голове. После этого он вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке и сбросил тело в воду.

Следы крови, а также одежда убитого были найдены в доме признавшегося подростка.

18 ноября сообщалось, что тело пропавшего 12-летнего мальчика обнаружили в реке Мазульке в границах Ачинска. На нем нашли ножевое ранение. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть ли хоть один шанс?» В офисе президента Украины засомневались в возможности сохранить страну

      Офицер ВСУ рассказал о массовом бегстве иностранных наемников с Украины

      Россиян предупредили о надвигающейся на Сибирь опасности

      Пострадавшие при обрушении дома в Астрахани получили выплаты

      Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье БПЛА

      Мбаппе побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара

      Эвакуированная из Газы россиянка рассказала об обстановке у КПП «Рафах»

      Франция заявила об успешном испытании стратегической баллистической ракеты

      На Украине засомневались во вступлении в Евросоюз

      Дубль и рекорд Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости