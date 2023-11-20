Байден высказался о сроках вывода новых заложников из Газы

Байден заявил, что не может предсказать сроки вывода новых заложников из Газы

Президент США Джо Байден заявил, что не может предсказать сроки вызволения новых заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не в состоянии сказать вам этого», — подчеркнул американский лидер во время краткого общения с пулом Белого дома на военно-морской базе в Норфолке, когда его попросили обозначить сроки вызволения новых заложников.

Ранее сообщалось, что Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». По данным Yedioth Ahronoth, Израиль потребовал, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми.

12 ноября стало известно, что представители ХАМАС могут попытаться вывезти заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев.