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13:48, 20 ноября 2023Экономика

В России оценили влияние отмены запрета на экспорт бензина

«Ъ»: в России могут снова начать увеличивать налоговую нагрузку на нефтяников

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Рынок пока не отреагировал на отмененный на прошлой неделе запрет на экспорт бензина из России. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что в краткосрочной перспективе не стоит ожидать резкого снижения цен на топливо.

«Цены на нефть идут вниз, и это влияет на динамику экспортной альтернативы так же, как и продолжающееся укрепление рубля. Но если говорить глобально, вряд ли мы в ближайшие несколько недель увидим серьезный эффект от этого решения в части влияния на цены», — отметил в разговоре с изданием руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. В то же время он указал, что власти приняли решение отменить запрет в удачное время, поскольку за месяц производство бензина на российских заводах значительно выросло и в 15 процентах случаев завершились плановые ремонты на предприятиях.

Для стабилизации ситуации с дефицитом бензина и резким скачком цен на бирже правительство пожертвовало доходами бюджета, подчеркнул старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович. По его мнению, в текущих обстоятельствах бюджетные расходы остаются в приоритете, поэтому может быть через какое-то время власти снова начнут увеличивать налоговую нагрузку на нефтяников. Мера, в свою очередь, может привести к росту цен на внутреннем рынке.

Правительство России приняло решение снять запрет на вывоз бензина из страны с 17 ноября. Ведомство объяснило, что сейчас ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась, биржевые цены на топливо снизились и в стране сформировались запасы автомобильного бензина в размере примерно двух миллионов тонн. Ограничения были введены в стране 21 сентября.

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      Мария Грушко
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