Боррель призвал Израиль не сеять ненависть ради мира

Боррель: если Израиль намерен построить мир, он не должен сеять ненависть

Если Израиль намерен построить мир, то он не должен сеять ненависть. Об этом заявил глава дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, сообщает El País.

Дипломат подчеркнул, что один ужас нельзя оправдывать другим. «Если они [Израиль] хотят построить мир, они не могут сеять еще больше ненависти сейчас», — призвал он.

Боррель отметил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа абсолютно невыносима, однако палестино-израильский конфликт является очень спорным вопросом в Европе. Он объяснил, что «есть страны, находящиеся в положении, очень обусловленном их историей».

Европейский дипломат также уточнил, что ЕС обеспокоен новым взрывом насилия на Западном берегу реки Иордан, «где у палестинцев мало возможностей защититься».

Ранее Боррель заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС не сможет контролировать сектор Газа после завершения конфликта. По его словам, Палестинская национальная администрация (ПНА), управляющая Западным берегом реки Иордан, возьмет анклав под свой контроль.