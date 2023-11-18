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11:36, 18 ноября 2023Мир

Боррель заявил о неспособности ХАМАС контролировать сектор Газа

Боррель: ХАМАС после завершения конфликта не сможет контролировать сектор Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что исламистская группировка ХАМАС не сможет контролировать сектор Газа после завершения конфликта Израиля и Палестины. Его слова приводит РИА Новости.

«ХАМАС более не может контролировать Газу», — сказал он и добавил, что Газу возьмет под контроль Палестинская национальная администрация (ПНА), управляющая Западным берегом реки Иордан.

Ранее Боррель призвал Израиль не поддаваться гневу во время борьбы с ХАМАС. «Я понимаю вашу ярость, но позвольте мне попросить вас не поддаваться гневу. Я думаю, это то, что могут сказать вам лучшие друзья Израиля», — заявлял он.

1 ноября госсекретарь США утверждал, что в будущем лучшим руководством для сектора Газа была бы ПНА. По его мнению, такая администрация со временем взяла бы на себя обеспечение безопасности в Газе. При этом госсекретарь уверен, что ни ХАМАС, ни Израиль не должны управлять сектором Газа.

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      Кристина Есикова
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