Боррель заявил о неспособности ХАМАС контролировать сектор Газа
Глава дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что исламистская группировка ХАМАС не сможет контролировать сектор Газа после завершения конфликта Израиля и Палестины. Его слова приводит РИА Новости.
«ХАМАС более не может контролировать Газу», — сказал он и добавил, что Газу возьмет под контроль Палестинская национальная администрация (ПНА), управляющая Западным берегом реки Иордан.
Ранее Боррель призвал Израиль не поддаваться гневу во время борьбы с ХАМАС. «Я понимаю вашу ярость, но позвольте мне попросить вас не поддаваться гневу. Я думаю, это то, что могут сказать вам лучшие друзья Израиля», — заявлял он.
1 ноября госсекретарь США утверждал, что в будущем лучшим руководством для сектора Газа была бы ПНА. По его мнению, такая администрация со временем взяла бы на себя обеспечение безопасности в Газе. При этом госсекретарь уверен, что ни ХАМАС, ни Израиль не должны управлять сектором Газа.