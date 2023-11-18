Боррель заявил о неспособности ХАМАС контролировать сектор Газа

Боррель: ХАМАС после завершения конфликта не сможет контролировать сектор Газа

Глава дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что исламистская группировка ХАМАС не сможет контролировать сектор Газа после завершения конфликта Израиля и Палестины. Его слова приводит РИА Новости.

«ХАМАС более не может контролировать Газу», — сказал он и добавил, что Газу возьмет под контроль Палестинская национальная администрация (ПНА), управляющая Западным берегом реки Иордан.

Ранее Боррель призвал Израиль не поддаваться гневу во время борьбы с ХАМАС. «Я понимаю вашу ярость, но позвольте мне попросить вас не поддаваться гневу. Я думаю, это то, что могут сказать вам лучшие друзья Израиля», — заявлял он.

1 ноября госсекретарь США утверждал, что в будущем лучшим руководством для сектора Газа была бы ПНА. По его мнению, такая администрация со временем взяла бы на себя обеспечение безопасности в Газе. При этом госсекретарь уверен, что ни ХАМАС, ни Израиль не должны управлять сектором Газа.