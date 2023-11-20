Бывшего главу Клинского района Подмосковья отправили в тюрьму на 18 лет

Экс-главе Клинского района Постриганю дали 18 лет за преступное сообщество

Суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя, обвиняемого в создании преступного сообщества. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Ранее гособвинение запросило для экс-чиновника 22 года лишения свободы. Ему вменили создание преступного сообщества, которое промышляло в Клинском районе с лета 2003 по лето 2018 года.

Постригань получил известность как один из чиновников Подмосковья, у которого прокуратура изъяла активы на 10 миллиардов рублей. Он уже был осужден на 15 лет колонии по коррупционным статьям.