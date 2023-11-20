Бывшего мужа Кэти Перри допросили в связи с обвинениями в сексуальном насилии

Экс-мужа Кэти Перри Брэнда допросили в связи с обвинениями в сексуальном насилии

Бывшего мужа американской певицы Кэти Перри, британского актера и комика Рассела Брэнда допросила полиция Лондона в связи с обвинениями в предполагаемых преступлениях сексуального характера, совершенных актером. Об этом пишет The Times.

Как отмечает издание, по сообщениям столичной полиции, в четверг в полицейский участок на юге Лондона явился мужчина и был допрошен в связи с «не недавними» преступлениями сексуального характера. По данным издания, этим мужчиной оказался Брэнд.

О том, что Рассела Брэнда обвинили в изнасиловании, сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии, сообщалось в сентябре. С обвинениями выступили четыре женщины, одной из которых на момент действий было 16 лет. По их словам, эпизоды насилия имели место в период с 2006 по 2013 годы. В свою очередь, актер опроверг выдвинутые против него обвинения.