Дружившего с русским мальчиком школьника заставили целоваться с ним на видео

В Забайкалье школьников заставили целоваться, потому что один из них русский

В Забайкальском крае подростки заставили двоих младшеклассников целоваться из-за национальности одного из них. Видеозапись, снятую в поселке Могойтуй, опубликовало сообщество «Пацаны и Андер» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах старшеклассники называют одного из мальчиков — ребенка с азиатской внешностью — бурятом и говорят, что благодаря этому он «легко отделался». «[Зачем] ты с русским ходишь? Что, друзей мало?» — спрашивает голос на видео. Затем школьника заставляют целоваться «как с бабой» с другом — мальчиком со славянской внешностью.

После публикации видео региональное управление Следственного комитета России начало проверку по факту издевательств над детьми. «Следователи (…) примут решение в соответствии с законом», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Тюмени подростки избили мальчика, посмеявшегося над одним из них про время катания на горке. Ребенка прижали к двери в подъезд, однако ему не удалось открыть дверь. Его спустили с лестницы, в результате чего мальчик получил перелом позвоночника.