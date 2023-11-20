Экс-премьер Украины назвал санкции Зеленского внесудебной расправой

Экс-премьер Украины Азаров назвал санкции Зеленского внесудебной расправой

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал внесудебной расправой введенные против него санкции указом президента страны Владимира Зеленского, который ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых ограничениях против 108 физических лиц. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Санкции Зеленского и СНБО в отношении меня — это не что иное, как очередная внесудебная расправа», — заявил экс-премьер.

Азаров напомнил, что в 2021 году украинские власти без каких-либо доказательств обвинили его в терроризме. Указанная статья является единственной, по которой глава государства может накладывать санкции по закону, объяснил он. По его словам, через некоторое время выяснилось, что Зеленский и его офис не имели документов, ставших причиной введения ограничений.

Ранее Азаров заявил, что до конца 2024 года не будет никакого прогресса по вопросу вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Как он утверждал, представители ЕС хотят перенести переговоры по членству республики в объединении на март.