Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 20 ноября 2023Бывший СССР

ЕС и Армения подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии

Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Брюссель и Ереван подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает Armenpress.

Документ подписали заместитель Министерства иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и посол ЕС в республики Василис Марагос. По словам главы дипмиссии Европейского Союза, соглашение «поможет внести больше правовой определенности, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране».

Представитель армянского МИД уточнил, что данное решение должно способствовать более эффективному осуществлению деятельности наблюдателей. Для них планируется создать доступные условия, в частности, в вопросах здравоохранения.

Ованнисян также сообщил, что в качестве третьей стороны к миссии присоединилась Канада. По его словам, интерес к ситуации на армяно-азербайджанской границе также проявляют и другие страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о согласовании с Баку основных принципов мира. По словам главы республики, данный вопрос обсуждался в Брюссели в ходе встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде. За что наказали прославленную гимнастку?

      Воспоминания Байдена о «былых временах» надоели молодым избирателям

      Израиль приостановил боевые действия в Палестине

      Врач перечислил способы предотвратить развитие распространенного вида аллергии

      Популярный стендап-комик рассказал об алкогольной зависимости

      «Почта России» выставила свои помещения в историческом здании на аукцион

      Выручка российских угольных предприятий рухнула

      Российские компании затянули с выплатой налога на сверхприбыль

      Названа цель визита главы Пентагона на Украину

      В Кремле оценили влияние России на ситуацию с закрытием Финляндией всех КПП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости