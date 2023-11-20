ЕС и Армения подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии
Брюссель и Ереван подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает Armenpress.
Документ подписали заместитель Министерства иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и посол ЕС в республики Василис Марагос. По словам главы дипмиссии Европейского Союза, соглашение «поможет внести больше правовой определенности, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране».
Представитель армянского МИД уточнил, что данное решение должно способствовать более эффективному осуществлению деятельности наблюдателей. Для них планируется создать доступные условия, в частности, в вопросах здравоохранения.
Ованнисян также сообщил, что в качестве третьей стороны к миссии присоединилась Канада. По его словам, интерес к ситуации на армяно-азербайджанской границе также проявляют и другие страны.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о согласовании с Баку основных принципов мира. По словам главы республики, данный вопрос обсуждался в Брюссели в ходе встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.