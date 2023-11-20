Человечество предупредили о наводнениях и засухах из-за одного феномена

FT: в мире ожидаются наводнения и засухи из-за усиления феномена Эль-Ниньо

В конце 2023 года и в начале 2024-го по всему миру ожидаются наводнения и засухи из-за усиления природного феномена Эль-Ниньо. Об этом человечество предупредили опрошенные Financial Times (FT) ученые.

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) спрогнозировали, что это явление продлится как минимум до апреля 2024 года. Глава ВМО метеоролог Петтери Таалас считает, что 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, а 2024-й рискует быть еще теплее.

В ближайшие три месяца ученые ожидают усиления осадков в Южной Америке, Центральной и Восточной Азии. Вместе с этим усилятся экстремальные явления — засухи и наводнения, предрек Таалас.

Единственной надеждой на последовательное и устойчивое снижение глобальной температуры может быть только сокращение выбросов парниковых газов, убежден ученый из Международного научно-исследовательского института климата и общества Колумбийского университета Уолтер Бэтген. Исследователь подчеркнул, что тенденции похолодания и потепления в Тихом океане сказываются в большей степени на близких к экватору странах, но последствия этих явлений несравнимы с глобальным влиянием парниковых газов.

Эль-Ниньо — это природный феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса. Обратный процесс, когда она становится холоднее примерно в такой же амплитуде, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка» соответственно, а явления сменяют друг друга каждые 2-7 лет.

Ранее воздух в Рио-де-Жанейро прогрелся почти до 60 градусов Цельсия. Таким образом на западе города был побит температурный рекорд. По данным Национального института метеорологии, волна жары обрушивается на страну восьмой раз за год. Ученые связывают это с феноменом Эль-Ниньо.

