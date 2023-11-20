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09:22, 20 ноября 2023Спорт

Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить действующих чемпионов НХЛ

Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Вегас» со счетом 3:0 в матче НХЛ

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Питтсбург Пингвинc» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голами отметились Райан Грейвз, Ноэль Аччари, а также российский нападающий Евгений Малкин, сделавший счет разгромным. Для форварда это девятая заброшенная шайба в текущем сезоне.

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев очков не набрал. Действующие чемпионы НХЛ потерпели второе подряд поражение в гостевых матчах.

«Вегас» с 28 очками возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона Западной конференции. «Питтсбург» имеет на счету 17 очков и идет на пятой позиции Столичного дивизиона Восточной конференции.

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      Дарья Коршунова
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