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12:36, 20 ноября 2023Россия

Госдума подготовила новый законопроект о запрете усыновления детей иностранцами

ГД захотела запретить усыновлять россиян гражданам стран, где есть смена пола

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Госдуме захотели запретить усыновление российских детей гражданам стран, в которых есть процедура смены пола. О подготовке нового законопроекта сообщил депутат ГД Василий Пискарев, его слова приводит РИА Новости.

Когда новый проект закона о запрете усыновления иностранцами российских детей будет внесен в нижнюю палату парламента, не уточняется.

«Хотелось бы отметить, что вводя указанный запрет на усыновление иностранными гражданами таких вот детей, по сути, мы вводим запрет усыновления детей странами НАТО, поскольку большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО», — подчеркнул Пискарев.

1 августа 2022 года в Госдуму также внесли законопроект о запрете усыновления детей из России для граждан недружественных стран. Комитет Госдумы по вопросам семьи уже поддержал его.

А с 2013 года в России действует «закон Димы Яковлева», ставший ответом на американский «акт Магнитского». Согласно ему, американским гражданам запрещено усыновлять российских детей.

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      Марк Леонов
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