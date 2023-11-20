Израиль разрешил поставлять в Газу десятки тысяч литров топлива ежедневно

Израиль разрешил поставлять в сектор Газа 70 тысяч литров топлива ежедневно

Израиль разрешил поставлять в сектор Газа десятки тысяч литров топлива ежедневно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ).

Отмечается, что 70 тысяч литров будут ввозиться из Египта ежедневно. Однако, как указывает ООН, поставляемый объем топлива «значительно ниже минимальных требований для проведения основных гуманитарных операций».

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) намерено распределять топливо для поддержки распределения продовольствия и работы генераторов в больницах, объектах водоснабжения и санитарии, приютах и других службах.

Ранее глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби рассказал, что военный кабинет Израиля удовлетворил «особый запрос» США о предоставлении двух цистерн в день для очистных сооружений в секторе Газа, которым грозит разрушение. Решение было принято ради предотвращения распространения эпидемий среди мирных жителей и военных, иначе «боевые действия прекратятся».