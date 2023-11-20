Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 20 ноября 2023Мир

Израиль разрешил поставлять в Газу десятки тысяч литров топлива ежедневно

Израиль разрешил поставлять в сектор Газа 70 тысяч литров топлива ежедневно

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Израиль разрешил поставлять в сектор Газа десятки тысяч литров топлива ежедневно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ).

Отмечается, что 70 тысяч литров будут ввозиться из Египта ежедневно. Однако, как указывает ООН, поставляемый объем топлива «значительно ниже минимальных требований для проведения основных гуманитарных операций».

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) намерено распределять топливо для поддержки распределения продовольствия и работы генераторов в больницах, объектах водоснабжения и санитарии, приютах и других службах.

Ранее глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби рассказал, что военный кабинет Израиля удовлетворил «особый запрос» США о предоставлении двух цистерн в день для очистных сооружений в секторе Газа, которым грозит разрушение. Решение было принято ради предотвращения распространения эпидемий среди мирных жителей и военных, иначе «боевые действия прекратятся».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде. За что наказали прославленную гимнастку?

      Воспоминания Байдена о «былых временах» надоели молодым избирателям

      Израиль приостановил боевые действия в Палестине

      Врач перечислил способы предотвратить развитие распространенного вида аллергии

      Популярный стендап-комик рассказал об алкогольной зависимости

      «Почта России» выставила свои помещения в историческом здании на аукцион

      Выручка российских угольных предприятий рухнула

      Российские компании затянули с выплатой налога на сверхприбыль

      Названа цель визита главы Пентагона на Украину

      В Кремле оценили влияние России на ситуацию с закрытием Финляндией всех КПП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости