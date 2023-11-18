Ханегби: Израиль согласился поставить топливо в Газу для предотвращения эпидемий

Израильские власти дали согласие на ограниченную поставку топлива в сектор Газа, чтобы предотвратить там распространение эпидемий, заявил глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

По словам Ханегби, военный кабинет Израиля удовлетворил «особый запрос» США о предоставлении двух цистерн в день для очистных сооружений в секторе Газа, которым грозит разрушение. Решение было принято ради предотвращения распространения эпидемий среди мирных жителей и военных, иначе «боевые действия прекратятся».

Он добавил, что Израиль не сможет «продолжать борьбу в условиях гуманитарного кризиса и протестов во всем мире».

Ранее официальные лица Израиля обратились в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи, чтобы урегулировать опасную ситуацию в секторе Газа.