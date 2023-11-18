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04:14, 18 ноября 2023Мир

Израиль согласился поставить топливо в Газу

Ханегби: Израиль согласился поставить топливо в Газу для предотвращения эпидемий

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Израильские власти дали согласие на ограниченную поставку топлива в сектор Газа, чтобы предотвратить там распространение эпидемий, заявил глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

По словам Ханегби, военный кабинет Израиля удовлетворил «особый запрос» США о предоставлении двух цистерн в день для очистных сооружений в секторе Газа, которым грозит разрушение. Решение было принято ради предотвращения распространения эпидемий среди мирных жителей и военных, иначе «боевые действия прекратятся».

Он добавил, что Израиль не сможет «продолжать борьбу в условиях гуманитарного кризиса и протестов во всем мире».

Ранее официальные лица Израиля обратились в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи, чтобы урегулировать опасную ситуацию в секторе Газа.

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      Марина Совина
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