Капитана осудили на пять лет колонии за отказ служить в Российской армии

Капитан из Иркутска получил 5,5 года за уклонение от службы в ВС России

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы капитана Тимофея Копейкина за отказ служить в Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Подсудимый признан виновным по статье 339 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от службы в Вооруженных силах России»), он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд лишил его воинского звания «капитан».

Из материалов дела следует, что военнослужащий 18 января 2023 года не явился на службу к установленному регламентом сроку. Он остался в Иркутске, намереваясь устроиться на работу и скрываться от командования воинской части. 14 июля Копейкин был задержан.