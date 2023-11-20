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10:45, 20 ноября 2023Силовые структуры

Капитана осудили на пять лет колонии за отказ служить в Российской армии

Капитан из Иркутска получил 5,5 года за уклонение от службы в ВС России

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы капитана Тимофея Копейкина за отказ служить в Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Подсудимый признан виновным по статье 339 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от службы в Вооруженных силах России»), он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд лишил его воинского звания «капитан».

Из материалов дела следует, что военнослужащий 18 января 2023 года не явился на службу к установленному регламентом сроку. Он остался в Иркутске, намереваясь устроиться на работу и скрываться от командования воинской части. 14 июля Копейкин был задержан.

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      Любовь Ширижик
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