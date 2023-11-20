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14:09, 20 ноября 2023Моя страна

Конфликтный тигр из Хабаровского края снова переехал

Амурского тигра, пойманного в Хабаровском крае, перевезли в Москву

Взрослый «конфликтный» тигр, которого в январе 2023 года отловили в Хабаровском крае, переехал в Москву. Об этом сообщает центр «Амурский тигр».

Как рассказали в центре, у хищника застарелый перелом локтевой кости запястья передней левой лапы, полученный, вероятно, вследствие попадания в браконьерскую петлю или капкан.

Его поместили в центр «Утес» в Хабаровском крае, откуда он переехал в МРОО «Центр «Тигр» в Приморье. Однако хищнику не удалось восстановить работоспособность лапы в просторных вольерах. Он не готов в жизни в дикой природе, так как не может охотиться.

Росприроднадзор рекомендовал передать тигра в Центр воспроизводства Московского зоопарка.

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      Варвара Кошечкина
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