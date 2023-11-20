Кремль обсудил с регионами избирательную кампанию 2024 года

РБК: чиновники Кремля обсудили избирательную кампанию-2024 с вице-губернаторами

Чиновники Кремля провели обсуждение на семинаре в мастерской управления Сенеж, прошедшей с 16 по 18 ноября, для вице-губернаторов и глав региональных избиркомов об ориентирах для президентских выборов 2024 года. Об этом сообщили РБК пять участников мероприятия.

Источники отметили, что кампания должна пройти «легитимно, массово и скромно». По их словам, председатели избиркомов присутствовали на мероприятии только в первый день. Тогда же с ними и региональными чиновниками пообщалась глава ЦИК Элла Памфилова.

Как утверждает один из источников РБК, последняя объяснила, что на выборах президента планируется трехдневное голосование — с 15 по 17 марта. Памфилова подчеркнула, что заручилась по этому поводу поддержкой членов ЦИК, заметил другой собеседник издания.

Также председатель ЦИК упомянула, что предполагается размещать два вида билбордов, обратили внимание участники семинара. Сначала с датами выборов, затем с лозунгом кампании. Помимо этого речь шла о трех агитационных волнах в средствах массовой информации. Первая — с логотипом выборов, вторая — с логотипом и лозунгом, третья — с призывом поучаствовать в голосовании, разъяснили собеседники РБК.

Они поделились, что на нынешнем семинаре, как и на предыдущих, прямо не говорилось о том, что действующий глава государства Владимир Путин планирует принять участие в президентской кампании-2024.

17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» предположил, что Путин победит на выборах главы государства, если решит баллотироваться.