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08:27, 20 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поздравительное обращение опубликовано на сайте белорусского лидера.

«Весь мир проходит нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего Патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что патриарх Кирилл отстаивает древние традиции христианства, защищает стремление народов к добру и справедливости. По его словам, ценности, на основе которых стоит Московский патриархат объединяют народы России и Белоруссии.

Лукашенко пожелал патриарху здоровья, неисчерпаемых духовных сил и новых успехов в его благородном служении.

Ранее президент России Владимир Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства российской нации.

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      Алевтина Запольская
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