Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поздравительное обращение опубликовано на сайте белорусского лидера.

«Весь мир проходит нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего Патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что патриарх Кирилл отстаивает древние традиции христианства, защищает стремление народов к добру и справедливости. По его словам, ценности, на основе которых стоит Московский патриархат объединяют народы России и Белоруссии.

Лукашенко пожелал патриарху здоровья, неисчерпаемых духовных сил и новых успехов в его благородном служении.

Ранее президент России Владимир Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства российской нации.