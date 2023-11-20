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12:30, 20 ноября 2023Забота о себе

Названа оптимальная частота смены постельного белья

Врач Чернышова: дольше, чем три недели, спать на одном комплекте белья не стоит

Фото: Unsplash

Замена постельного белья зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений человека, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Оптимальную частоту смены постельного белья она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Чернышовой, нужно учитывать, заправляется ли постель в течение дня и принимает ли человек душ перед сном. «В среднем менять белье лучше в промежутке от одной до трех недель. Но дольше, чем три недели, спать на одном комплекте белья точно не стоит», — объяснила терапевт.

При выборе постельного белья она порекомендовала отдавать предпочтение хлопку и льну, а не синтетическим тканям. «Также на нем быстрее появляются катышки и теряется внешний вид. К тому же сон на синтетических тканях может привести к повышенной потливости, из-за чего человек хуже отдыхает», — заключила Чернышова.

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      Александра Лисица
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