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20:31, 15 ноября 2023Забота о себе

Врач назвала способы хорошо спать без лекарств

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Чтобы быстро засыпать и хорошо высыпаться без лекарств, надо следить за здоровьем кишечника и включить в рацион продукты, стимулирующие выработку мелатонина, уверена эндокринолог, клинический нутрициолог Biogena Ангелина Водолазкая. Как справиться с бессонницей без таблеток, она рассказала «Ленте.ру».

Хороший и достаточный по длительности сон — залог физического и ментального здоровья, напомнила Водолазкая. При этом, по ее словам, бессонница есть почти у 30 процентов жителей России, особенно остро эта проблема стоит в городах-миллионниках. Врач обратила внимание, что недостаток сна снижает устойчивость человека к стрессам, инфекциям и другим раздражителям. Также при хроническом недосыпе снижается способность думать и концентрировать внимание.

Питание играет важную роль в балансе «сон-бодрствование», отметила эндокринолог. По ее словам, не рекомендуется есть непосредственно перед сном, особенно жирную или острую пищу. Приветствуется легкий белковый перекус за пару часов до того, как лечь в постель.

Молочные продукты могут увеличить продолжительность сна, а вишня — улучшить качество благодаря содержанию мелатонина

Ангелина Водолазкаяэндокринолог

По словам эндокринолога, аминокислота триптофан помогает организму вырабатывать гормон сна мелатонин, поэтому для улучшения процесса засыпания необходимо употреблять в пищу содержащие это вещество индейку, курицу, рыбу, яйца, семена тыквы, фасоль, арахис, сыр и зеленые листовые овощи.

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Водолазкая заявила, что нормальному засыпанию также мешает недостаток магния в организме, из-за чего центральная нервная система перевозбуждается. Магний также отвечает за качество сна, а вкупе с витамином B помогает быстрее заснуть, добавила врач.

Дополнительно можно принимать валериану, мелиссу и хмель при отсутствии аллергии на них. Эти травы известны своим успокаивающим действием

Ангелина Водолазкаяэндокринолог

Также для полноценного сна важно следить за здоровьем кишечника, рассказала в заключение врач. «Некоторые полезные бактерии участвуют в образовании триптофана, витаминов группы В, поэтому стоит уделять внимание диетическим источникам пищевых волокон, ведь именно они являются питательной средой для микробиоты. Для этого стоит съедать 400-500 граммов зелени и овощей в день», — подытожила Водолазкая.

Ранее Ангелина Водолазкая перечислила доступные овощи для укрепления иммунитета. В частности она посоветовала есть шпинат и морковь.

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      Вера Владзиевская
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