Одна деталь в новом образе Кейт Миддлтон вызвала споры в сети

Принцесса Уэлськая Кэтрин стала приглашенной ведущей телевизионного обращения на BBC и вызвала споры в сети. Соответствующее видео с выступлением и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Кейт Миддлтон предстала перед камерой в синей шелковой блузке, оформленной абстрактным узорами. При этом она уложила волосы в крупные локоны и сделала акцент на челке.

Читатели издания не оценили новый образ королевской особы из-за одной детали, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Принцессе нужна лучшая прическа, которая будет смотреться на ней более изысканно и стильно», «Ей нужна стрижка», «Она становится все более и более раздражающей», «У нее очень длинные волосы», «Из-за этой челки ее кожа потемнела. Ощущение, что она нанесла на себя автозагар», — возмущались они.

В октябре королевский историк Джессика Сторощук раскрыла тайное значение изменений в нарядах Кейт Миддлтон. По мнению эксперта, после коронации Карла III она, возможно, почувствовала, что может одеваться по-другому. Кроме того, специалистка отметила, что монаршая особа пытается избавиться от статуса иконы моды, которым ее наделили поклонники.