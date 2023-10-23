Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:33, 23 октября 2023Ценности

Королевский историк раскрыла тайное значение изменений в нарядах Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Cameron Smith / Getty Images

Королевский историк Джессика Сторощук раскрыла тайное значение изменений в нарядах принцессы Уэльской Кэтрин. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six.

По мнению эксперта, после коронации Карла III Кейт Миддлтон, возможно, почувствовала, что может одеваться по-другому. «Ее брючные костюмы можно рассматривать как визуальный намек на ее профессиональный подход к новому положению в семье», — объяснила специалистка и предположила, что изменения также могут быть связаны с обновлением королевского дресс-кода.

Кроме того, собеседница издания считает, что монаршая особа пытается избавиться от статуса иконы моды, которым ее наделили поклонники.

В июле журналисты Page Six назвали любимый стиль одежды принцессы Уэльской Кэтрин. Тогда выяснилось, что Кейт Миддлтон начала появляться на публике в нарядах эстетики Barbiecore, вдохновленной дизайном кукол Барби производства американской компании Mattel. По словам редакторов, для этого течения характерны предметы гардероба различных оттенков розового и неоновые спортивные комплекты в стиле 1980-х годов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?

      Главы МИД ЕС обсудили выделение новых денег для вооружения Украине

      Отказ от плавающих ставок для бизнеса назвали фатальной угрозой банкам

      Фитнес-тренер посоветовала простой комплекс упражнений для здоровой спины

      Российские таможенники нашли у иностранца золотой песок

      Звезда «Склифосовского» рассказала про роман со своим студентом

      Дикая слониха затоптала старосту деревни

      Королевский историк раскрыла тайное значение изменений в нарядах Кейт Миддлтон

      Под Петербургом ассенизатор устроил ДТП, залил дорогу фекалиями и попал на видео

      Названы особенности российского «Солнцепека»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости