Королевский историк раскрыла тайное значение изменений в нарядах Кейт Миддлтон

Королевский историк Джессика Сторощук раскрыла тайное значение изменений в нарядах принцессы Уэльской Кэтрин. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six.

По мнению эксперта, после коронации Карла III Кейт Миддлтон, возможно, почувствовала, что может одеваться по-другому. «Ее брючные костюмы можно рассматривать как визуальный намек на ее профессиональный подход к новому положению в семье», — объяснила специалистка и предположила, что изменения также могут быть связаны с обновлением королевского дресс-кода.

Кроме того, собеседница издания считает, что монаршая особа пытается избавиться от статуса иконы моды, которым ее наделили поклонники.

В июле журналисты Page Six назвали любимый стиль одежды принцессы Уэльской Кэтрин. Тогда выяснилось, что Кейт Миддлтон начала появляться на публике в нарядах эстетики Barbiecore, вдохновленной дизайном кукол Барби производства американской компании Mattel. По словам редакторов, для этого течения характерны предметы гардероба различных оттенков розового и неоновые спортивные комплекты в стиле 1980-х годов.