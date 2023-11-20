Огромный белый кролик избил ударившего его пьяного россиянина и попал на видео

В Красноярске пьяный мужчина подрался с аниматором в костюме белого кролика

В Красноярске пьяный мужчина напал на аниматора в костюме огромного белого кролика — героя сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Драка попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Как стало известно, конфликт произошел возле гостиницы «Октябрьская» на проспекте Мира. На кадрах видно, как аниматор, рекламирующий один из местных баров, танцует на улице с прохожей. В этот момент к ним подходит россиянин в состоянии алкогольного опьянения. «Э, а можно я тебе по ***** [лицу] настучу, а?», — говорит он и наносит удар. Аниматор, оказавшийся женщиной, снимает верхнюю часть костюма и, воскликнув «э, слышь, ты, дура ******», отвечает мужчине несколькими ударами по корпусу, из-за чего тот падает на асфальт.

Чем закончилась драка и пострадал ли кто-то из ее участников, издание не уточняет.

Ранее в Донецке аниматор, выступающий на детских праздниках в костюме белого медведя Умки, пошел в полицию после того, как его ударила семилетняя девочка. Инцидент сняли на видео. По версии матери ребенка, ее дочери якобы показалось, что медведь душит именинника, и она решила его избить. Как стало известно, актер написал заявление, в котором попросил провести профилактическую беседу с родителями девочки, а также указал, что ему причинили моральный и финансовый вред.