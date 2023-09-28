Россиянин в костюме медведя получил удар от семилетней девочки и пошел в полицию

«Mash на Донбассе»: донецкий аниматор получил удар от девочки и пошел в полицию

В Донецке аниматор, выступающий на детских праздниках в костюме белого медведя Умки, пошел в полицию после того, как его ударила семилетняя девочка. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На кадрах с инцидентом видно, как россиянин обнимает мальчика с шариками. В этот момент к нему подбегает девочка и обхватывает руками. После этого аниматор уходит из кадра.

После видео демонстрируется скриншот электронного письма, автор которого скрыт. Из него следует, что аниматору пришлось наклониться, чтобы обнять ребенка, и подбежавшая девочка нанесла ему удар прямо в глаз. Далее утверждается, что, по версии матери ребенка, якобы девочке показалось, что медведь душит именинника и она решила его избить.

По словам аниматора, отец мальчика, праздновавшего день рождения, услышав, что мужчина прервал выступление, вызвал ему скорую и полицию. После этого актер пошел в отделение МВД и написал заявление, в котором попросил провести профилактическую беседу с родителями девочки, а также указал, что ему причинили моральный и финансовый вред.

Как пишет издание, следом заказчица аниматора, являющаяся знакомой семьи именинника, опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что ростовая кукла прижимала мальчика к стене. Также женщина пожаловалась на сервис в группе мужчины, но комментарий удалили, а возмущенную россиянку забанили. В ответ аниматор написал еще одно заявление в полицию — о клевете.

Ранее в Нижнем Новгороде россиянин подрался с зеброй-аниматором. На кадрах с инцидентом видно, как мужчина повалил актера на асфальт и нанес несколько ударов. В результате их разнял прохожий.