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03:39, 20 ноября 2023Мир

Опубликован список воюющих детей политического руководства Израиля

Ynet опубликовал список воюющих детей высшего политического руководства Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израильский новостной портал Ynet опубликовал список представителей высшего политического руководства Израиля, чьи дети сейчас воюют.

По данным издания, в боевых действиях против палестинской группировки ХАМАС принимает участие сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху — Авнер. Супруга премьера сообщила журналистам, что сын находится в Газе. Там же находится и сын президента Ицхака Герцога.

Также в войне в составе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) участвуют двое сыновей министра обороны Йоава Галанта, трое сыновей экс-министра обороны Бени Ганца, а также его зять, двое сыновей министра без портфеля Гади Айзенкота, сын министра благосостояния Яакова Марги, а также его племянник. Старшая дочь министра транспорта Мири Регев служит офицером, а зять — в боевых инженерных войсках в Газе. Один сын министра стратегического планирования Рона Дермера уже служит, второй — проходит процедуру призыва, также призваны двое его племянников.

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Кроме того, пишет издание, воюют члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура, один из его родственников получил ранение в ходе боевых действий, а также восемь членов семьи министра по делам поселений Израиля Орит Струк: четверо ее детей и четыре зятя. В процессе призыва находится 18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, два зятя министра служат в резерве, сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса служит во флоте. В ЦАХАЛ призван сын министра юстиции Ярива Левина, а его дочь — рядовой солдат. В резерв призваны двое детей министра образования Йоава Киша.

Также в перечне участников боевых действий фигурируют дочь министра экономики Нира Барката, двое детей министра алии и интеграции Офира Софера, все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера, два брата министра финансов Бецалель Смотрич и сын министра без портфеля Ифат Шаши-Битон.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ сохранит свободу действий в секторе Газа после окончания войны с движением ХАМАС. Он подчеркнул, что такие меры — это единственный способ гарантировать демилитаризацию Газы.

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      Марина Совина
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