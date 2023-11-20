Опубликован список воюющих детей политического руководства Израиля

Ynet опубликовал список воюющих детей высшего политического руководства Израиля

Израильский новостной портал Ynet опубликовал список представителей высшего политического руководства Израиля, чьи дети сейчас воюют.

По данным издания, в боевых действиях против палестинской группировки ХАМАС принимает участие сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху — Авнер. Супруга премьера сообщила журналистам, что сын находится в Газе. Там же находится и сын президента Ицхака Герцога.

Также в войне в составе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) участвуют двое сыновей министра обороны Йоава Галанта, трое сыновей экс-министра обороны Бени Ганца, а также его зять, двое сыновей министра без портфеля Гади Айзенкота, сын министра благосостояния Яакова Марги, а также его племянник. Старшая дочь министра транспорта Мири Регев служит офицером, а зять — в боевых инженерных войсках в Газе. Один сын министра стратегического планирования Рона Дермера уже служит, второй — проходит процедуру призыва, также призваны двое его племянников.

Кроме того, пишет издание, воюют члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура, один из его родственников получил ранение в ходе боевых действий, а также восемь членов семьи министра по делам поселений Израиля Орит Струк: четверо ее детей и четыре зятя. В процессе призыва находится 18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, два зятя министра служат в резерве, сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса служит во флоте. В ЦАХАЛ призван сын министра юстиции Ярива Левина, а его дочь — рядовой солдат. В резерв призваны двое детей министра образования Йоава Киша.

Также в перечне участников боевых действий фигурируют дочь министра экономики Нира Барката, двое детей министра алии и интеграции Офира Софера, все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера, два брата министра финансов Бецалель Смотрич и сын министра без портфеля Ифат Шаши-Битон.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ сохранит свободу действий в секторе Газа после окончания войны с движением ХАМАС. Он подчеркнул, что такие меры — это единственный способ гарантировать демилитаризацию Газы.